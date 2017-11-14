無國界記者組織 批國防部妨礙新聞自由

2017-11-14 18:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕國防部長馮世寬上周在立法院備詢時，公開譴責一名記者提問，並表示未來將不讓該名記者參加國防部記者會。長期捍衛全球新聞自由的無國界記者組織今發布新聞稿，要求國防部收回此決定，執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）並表示公務員無權選擇媒體對他們的提問。

國防部長馮世寬9日在立法院備詢時，被立委問及前一天國防部記者會中，有一記者提問暗示，駕駛幻象戰機失蹤的飛行員可能叛國投共一事，此舉被視為不尊重該名飛官與其家屬。馮世寬當場脫口說出「他媽的」，並表示未來將禁止該名記者出席國防部記者會。

無國界記者組織執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示：公務員沒有權利決定哪些記者可以報導新聞，或是決定記者提出的問題。他強調，記者「在民主運作中扮演重要角色，他們有時必須為了公共利益提出惱人的問題。」

無國界記者組織並要求國防部收回不讓記者參加軍事記者會的決定，並指出公務員無法選擇媒體對他們的提問。

無國界記者組織表示，台灣是華人世界中唯一的民主政體。在無國界記者組織新聞自由指數中，台灣在全世界排名第45名，在亞洲排名第一。7月，台灣總統蔡英文曾接見無國界記者組織代表團，並表達持續促進台灣新聞自由發展的意願。