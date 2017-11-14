柯文哲為雙城論壇疑雲森77 市政總質詢首度中斷

台北市長柯文哲（右）與市議員周柏雅雙城論壇之講稿內容對峙、僵持，副市長陳景峻（左）趕緊跳出來緩頰。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-14 17:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，市議員周柏雅針對雙城論壇講稿疑雲，追問柯後續和國安會協商結果，痛批柯故弄玄虛、裝神弄鬼，現在騎虎難下，柯臉色難看表示，「有種更偉大的情操叫作替國家扛下一切」，堅決不回答，柯、周對峙、僵持，最後在副市長陳景峻協調下，主席陳錦祥宣布該質詢組延至星期五下午質詢，提前散會；這也是柯文哲上任以來，總質詢第一次提前散會。

周柏雅堅持柯文哲給答案

柯文哲9月接受電視專訪時，大爆國安機密，強調他去雙城論壇之前，講稿都送到國安會，但國安高層卻都不說話，放他自己去對付「阿共仔」，等到出事了，就拿這個來攻擊他。10月初柯赴議會專案報告，市議員周柏雅質疑，國安會是否取得雙城論壇講稿，柯文哲態度一再閃爍，認為該案涉及到國家安全，不宜講太多，周柏雅則堅決要求柯提送相關資料。

今天下午柯文哲赴議會市政總質詢，周柏雅劈頭就是「你還欠我一個答案」，接著要求柯文哲當場說明是否和國安會聯絡、協商結果，柯表示，曾和前市府發言人、現任總統府發言人林鶴明聯繫，因涉及國家機密，不適合在這裡（議場）講，但不需要懷疑他對國家的忠誠度，要做個負責任政治家。

周柏雅仍步步逼問，痛批柯文哲講話沒有誠信，說話不實在，很多議員都在問，如果柯文哲認為要先跟總統府好好溝通，那是不是今天質詢就到此為止？柯秒回，「我是沒有關係，主席同意就可以」，並回頭看著主席陳錦祥。

柯：要讓我跟民進黨關係更緊張嗎

陳錦祥則緩頰指，「市長，你之前已經答應議員了」，柯卻仍堅稱，「事先講我會準備給你，你不能突然說要」，並反指當時周柏雅沒有壓日期說什麼時候要，所以沒有辦法回答。

對此，周柏雅不滿地說，「今天是總質詢，我就跟你說你欠我一個答案！」柯文哲臉色一沉反問，「你做為一個民進黨員，要讓我跟民進黨關係更緊張嗎？」惹得周柏雅拉高分貝回嗆，「今天是市議員在質詢！」

眼看雙方劍拔弩張，陳景峻趕緊上台解釋，「市長有交代我跟中央講，是我沒有溝通好」，企圖攬下責任，卻反而讓周柏雅更不高興，他說，「你看，短短時間內又變卦，剛說有答案，現在又說沒有溝通好，真的很會演戲」，劍指柯文哲曾說只要事先通知，就會說出答案。柯對此跳針說，「我們要做負責任的政治家，有些東西不能拿到檯面上講」

周柏雅怒批柯文哲裝神弄鬼

由於雙方僵持沒有交集，主席陳錦祥再度出面詢問，柯文哲是否能在3天內給出答案，柯回應自己很坦蕩，3天可以。然而周柏雅仍不願退讓，直指柯一開始說有去協調，既然已經去協調了，要求當場就講個結果，如果不記得，就請幕僚提供資料，現在就正式答覆。

陳錦祥3度出面表示，市長現在沒有辦法答覆，但周反嗆，「他（指柯文哲）現在是可以但他不要！」並批評柯文哲故弄玄虛、裝神弄鬼 ，現在騎虎難下。柯聞言臉色更是凝重，看著周柏雅悠悠反問，「你們黨團要這樣？」讓周柏雅更加不悅說，「這跟黨團有什麼關係，這是民意代表在問市長。」

周柏雅狠酸，全民參與、公開透明，這跟國家機密有啥關係？事情都發生這麼久了，國安會、陸委會都正式否認的事情，市民想問市長到底實情是怎樣，柯文哲神回，「還有更偉大情操，替國家扛下一切，有些可以，有些不可以，我有我的政治判斷」，很多事情不能拿到檯面講」。最後提前散會。

陳景峻扮和事佬 聯繫府方發言人

陳景峻會後受訪表示，已跟前市府發言人、現任總統府發言人林鶴明聯繫，但事實上仍未得到完整的答案，在議場上看到氣氛凝重，擔心市長跟民進黨中央的關係，又會因為語言產生很大誤會，才會跳出來。陳說，確實現在很多市長的問題，都是他在跟中央溝通、協調，希望大家不要因為沒有說清楚產生誤會，讓基層產生很大焦慮，這樣不好。

對於周柏雅稱事前有要求給出答覆，陳表示，今天質詢之前有沒有講過他不知道，但一下子把這丟出來，市長沒有做準備，沒有辦法做完整的論述，有關這些國安問題，牽涉國家問題，也不能信口開河，無憑無據或是沒有時間地點來講，講不清楚不好。

陳坦言，柯可能因為被突襲，確實情緒有些激動，他勸柯文哲不要激動，議事堂上把事情跟為民喉舌的民意代表講清楚 是就是、不是就不是，把真實故事講出來就好；他已把議員想了解什麼抄寫下來，綜合起來再請柯文哲下次回覆。