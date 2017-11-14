揚塵整治無效？ 劉建國要求賴揆究責

濁水溪揚塵問題嚴重立委劉建國（右2）今天邀集相關單位前往會勘。（記者黃淑莉攝）

2017-11-14 16:26

［記者黃淑莉／雲林報導］濁水溪揚塵今年較往年嚴重，立委劉建國今天早上邀環保署、水利署官員到雲林會勘，縣長李進勇下午也率縣府團隊到濁水溪沿線現勘。

水利署第四河川局長白烈燑表示，這幾年河川局針對濁水溪揚塵防治以綠覆蓋、水覆蓋為主，今年揚塵嚴重是因6月初豪雨造成濁水溪兩岸中、高灘地大面積流失，裸露地面積增加，加上東北季風風速過大。

環保署空保處副處長謝炳輝指出，濁水溪揚塵問題從清代就有，環保署也很重視，環保署成立跨部會防治小組，針對易發生揚塵地方分工治理，對於地方建議會檢討，防治工作治標、治本一起進行，治標部分則是水覆蓋、綠覆蓋是基本解決方式會持續做，治本方面則讓上游崩塌自然恢復。

劉建國指出，環保署100至106年花1.21億元、水利署也花1.18億元、林務局這幾年在濁水溪南岸造林面積158.77公頃花經費1653萬，但從實際面來看花這些錢揚塵還是沒改善，將要求行政院長賴清德追究相關失職單位，並請環保署在一星期內邀集相關單位，提出檢討改善措施，水利署一個月內提出修正的整治方法。

縣議員李明哲則建議縣府針對揚塵問題成立一個專案，現在濁水溪水流覆蓋面積不到十分之一，做綠覆蓋根本沒效果，由縣府行文給中水局要求集集攔河堰放水下來。