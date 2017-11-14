總統府駁斥幫慶富喬24億 國民黨：掩飾不了做賊心虛的敗相

2017-11-14 15:46

〔記者施曉光／台北報導〕媒體根據國民黨立委馬文君的爆料錄音檔，指控總統府幫慶富喬軍方撥付第三期履約款二十四億元，遭總統府要求更正道歉，國民黨發言人洪孟楷今在臉書上質疑，府方氣急敗壞反駁，只是更添此地無銀三百兩，放話也掩飾不了做賊心虛的敗相。

洪孟楷表示，媒體報導慶富副董事長陳偉志直接向總統府喬二十四億，而且溝通過後就直接撥款，因此現在總統府也已經是「弊案嫌疑人」，在還沒清查內部之前，總統府到底有什麼臉出來譴責媒體？難道是惡人要先告狀才能壯膽？

洪孟楷指出，行政院長日前在國會備詢承諾慶富案要追查到底、沒有上限，既然現在有明確實證的錄音檔，除非捏造，否則都是有待檢調調查的證據，總統府做為嫌疑人，出面放話也掩飾不了做賊心虛的敗相。

他並表示，陳慶男長期與綠營關係良好，又是前總統陳水扁卸任前急著掛勳的對象，二０一六年民進黨重新執政後，想套關係來喬事情，本就合理，現在追查重點應是到底高層是誰，是否用不法手段施壓，總統也許沒有直接涉案，但有沒有人拿著總統招牌招搖撞騙，這才是關鍵！

他還說，媒體代表公正第四權，當慶富案指向前總統馬英九時，怎麼沒有看見總統府出來譴責胡亂指控？現在氣急敗壞反駁，只會更添此地無銀三百兩之感。