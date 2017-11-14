大巨蛋怎解？柯：趙藤雄休息夠了 會「把他叫進來談」

2017-11-14 14:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕大巨蛋爭議，台北市長柯文哲今於市政議會總質詢被問及與遠雄的談判進度。柯文哲表示，遠雄集團董事長趙藤雄近期應該休息夠了，會請副市長陳景峻「把他叫進來談」。

國民黨籍北市議員鍾小平今問柯，市府「喬蛋」主張公開透明，但時事評論員姚立明日前接受媒體訪問時卻指出，妻子楊芳玲任北市法務局長任內，力阻市府簽署遠雄集團提出的同意書，根本自打嘴巴；鍾更詢問柯對此說法的意見。

柯澄清，同意書為遠雄單方面送進來，律師團看了會提供意見，不是一個法務局長決定，是聽律師團意見決定；並表示事件由姚立明「轉述」，會議有律師團、兩位副市長，一狗票人要對質不需要，「我知道楊芳玲本人不敢談」。

鍾追問，針對同意書一事，楊芳玲是否說謊？柯曖昧答，「那是姚立明說的，不是楊」。

此外，鍾於會上再度建議市府應該更理性與遠雄談判。

柯直言，「我也覺得爛下去不是辦法，我想趙藤雄也休息過了，我們這幾天會請陳副市長把趙藤雄找來」，最起碼合法安全，大家都可以接受，秉持公開透明把事情務實解決。

柯還於會上有敢說，「趙藤雄人格特質蠻特別的，沒以人這樣做生意的，都給他全拿；還好我有堅持沒有被收買，我也脾氣不好，請陳副市長比較會協調，讓他去講」。

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