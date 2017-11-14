國民黨團質疑慶富案 有無高層授意國防部挪用24億預算

2017-11-14 14:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院國民黨團展示陳情爆料錄音檔，指控國防部獵雷艦專案第三期履約款24億已被凍結一部分，卻在審查通過前，挪用去年度24億元預算給慶富公司。黨團也質疑，是否有高雄市政府高層授意海洋局長王端仁於上班時間去「喬」興達港土地。

國民黨團首席副書記長李彥秀、副書記長曾銘宗、立委馬文君、呂玉鈴，今召開「獵雷內幕錄影帶曝光 小英陳菊說清楚」記者會，並提出長達100分鐘的「爆料錄音檔」，指控總統府涉施壓軍方撥款給慶富公司等情事。

李彥秀指出，錄音帶內容經查證，真實性達90%，且王端仁昨晚自知喬興達港標案被揭露，便親上火線說是「個人雞婆」，此案牽涉多高層？慶富公司陳慶男父子檔去過總統府幾次？總統府及高雄市長陳菊都應清楚交代。

馬文君說，錄音提及慶富副董事長陳偉志（陳慶男之子）去年9月27日要求撥款，但海軍表示沒預算，陳親赴總統府溝通後，軍方過兩天就撥款，但這第三期款項當時已被她凍結1/10，國防部竟「違反預算法」籌出24億元經費。

馬文君質疑，這筆24億元的經費可能是軍方的救命錢，但究竟是誰能這麼神通廣大，能讓國防部去動用如此大筆經費，總統府應盡速釐清，且慶富在去年12月還投資中國東山島，這不是民進黨政府最忌諱的事嗎。

曾銘宗說，慶富獨家取得興達港獵雷艦造船廠的標案，但若無高雄市府高層授意，一個海洋局長敢在上班時間去喬此案，其中涉及洩密、圖利，檢調單位應介入調查，行政院長賴清德的「徹查無上限」也應說到做到。

呂玉鈴說，慶富如此要錢有錢、要地有地，且國防部挪用去年度購買武器共達24億元預算，就是要蠻幹，背後是否有高層授意？她也質疑，立法院國防及外交委員會已成立調閱小組，但為何至今仍有密件調閱不到。

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