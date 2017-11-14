減輕年輕人負擔 顏純左要平衡台南人口結構

2017-11-14 14:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市目前的人口結構趨向高齡化、少子化，不少市民憂心未來一個年輕人，必須養3位以上的老人，對此，民進黨市黨部主委顏純左表示，台南人口的增加是靠移入，因此未來要創造更大的城市魅力，讓許多人想要實現夢想就會來台南。

為此，顏純左表示，首先要創造就業機會，讓年輕人提早了解志向，年輕人之所以不想結婚不想生孩子的原因，最主要是因為結婚年齡太晚了，讓夫妻不想生太多也不敢生太多；因此下降結婚年齡是第一要件，所以要由教育著手，從國小5年級開始討論未來方向，國中2年級普設技藝專班，讓要讀職校的孩子即早就讀，取名董事長班，之後再採雙軌制，讓孩子在高職、科技大學或高中、一般大學畢業後有一技之長，可以存下人生第一桶金，畢業就不會徬徨，及早定位人生，早點結婚，生更多孩子。

顏純左指出，第二就是減輕育兒及照顧長者的負擔，每個月3000元育嬰補助，65歲以上老人住長照機構每個人每個月補助6000元，減輕年輕人負擔，接著是設立青年事務發展局，專責協助年輕人創業、就業問題，最後則是推動「首都減壓」、「還都台南」，將總統府遷回台南，台南成為政治、文化中心，將帶動整個大台南的發展，年輕人不需離鄉背井工作，可以留在台南與父母同住，家庭的關係將更為緊密。