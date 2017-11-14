市長當3年感想？ 柯文哲：其實我跟藍營也不錯

2017-11-14 14:10

〔記者蕭婷方／台北報導〕藍綠積極備戰2018選舉，傳聞藍綠皆有意自推人選與北市長柯文哲競爭。面對各界挑戰聲浪，柯文哲今早於市政總質詢時回應，「朋友要多、敵人要少」戰略不變，還會持續溝通；他還笑說，3年下來自己跟國民黨議員關係也都不錯，「你拜託什麼我都儘量做」。

國民黨籍市議員王欣儀今於市政總質詢問柯文哲，國民黨有意推背景與他類似的泌尿科醫生邱文祥，詢問柯文哲意見，擔任北市長需要什麼樣的條件？

柯說，若說柯文哲鼓舞了台灣人民的參政意願，聽起來也怪怪的，認為每個時代需要的領袖不一樣，並舉菲律賓總統杜特蒂、美國總統川普為例，強調時代有鐘擺效應，人民需要的領袖類型會隨時代改變。

柯說，如果臆測人選有用，大家坐下來一起煩惱；要是沒用，該怎麼做就怎麼做。

不過，王欣儀近一步指出，柯私下與友人聊天時，曾說到現任新北市長朱立倫想選台北市長，指柯也思考過相關策略。柯即回，市長大家都會評估去看，不過我想朱立倫會拚2020。

王也問及近期柯與獨派的關係，指出獨派對於柯的兩岸政策不滿意，甚至傳出要派時代力量立委林昶佐角逐北市長。

柯文哲說，其實他跟林昶佐也很好，年輕人蠻有活力的，他只是做在這個階段對國家比較好的事情，就儘量做、不行就算了，不然就回去當醫生。

柯文哲語畢還對著王欣儀笑說，「我3年下來感覺跟國民黨議員關係也是不錯，你拜託我做什麼，我也都儘量做。」