親民黨團聯合總質詢 關切基隆未來發展

2017-11-14 13:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會親民黨團今天聯合總質詢，議員莊錦田、徐莉莉都關切基隆未來發展政策走向，包括郵輪產業、「希望之丘」計畫進度等；議員楊秀玉要市府積極向中央爭取預算，以利基隆基礎建設。

親民黨團質詢時，全面盤點基隆市長林右昌在施政報告中的各項政策進度，莊錦田關心基隆發展郵輪產業帶來的各項利弊及市府因應作為；徐莉莉要求「希望之丘」計畫更為周詳，避免變成「失望之丘」；楊秀玉希望林右昌向中央爭取關稅、商港建設費，挹注基隆財源及建設。

林右昌表示，郵輪產業起步20年，今年基隆港可望突破500艘次，郵輪提高了基隆的能見度，也是中央思考未來施政方向時，會願意給基隆投資與建設資源，從基隆輕軌、水環境到大基隆歷史場景等計畫，都與郵輪產業有關連，透過這些計畫全面改善基隆軟硬體，是郵輪產業帶給基隆最大的效益。

楊秀玉說，要翻轉基隆就要改善體質，不然誰來當市長都沒用，基隆港區作業產生噪音、粉塵，貨櫃車頻繁進出致路面損壞，都是長久以來的干擾與衝擊，現在中央、地方都是綠色執政，市長林右昌應爭取關稅、商港建設費，建設基隆。

對此，林右昌表示，上任3年來不僅不舉債，還編列預算還債，使基隆市的財力分級從第4級提高到第3級，國人對基隆的印象已經大幅翻轉，稅收部分，關稅是國稅，不是爭取就可要得到，需要修法全國一體適用，商港建設費是因應加入世界貿易組織（WTO）後的轉變，全國有7個港口都是適用這套遊戲規則，不是只改基隆，牽一髮動全身。

至於「希望之丘」計畫，都市發展處長徐燕興表示，是爭取城鎮之星計畫打造中正公園成為「希望之丘」都會公園，獲內政部補助2.6億元，未來將從基隆火車站南廣場開始，一路整理沿線步道到中正公園主普壇，打造以行人步道和空中廊道串聯基隆的港、城、丘廊帶。