羈押近4月 蔡正元：當被告馬英九的證人較多次

前中影董事長蔡正元（前左）因三中案涉犯業務侵占、背信罪遭羈押，台北地檢署14日向台北地院聲請將蔡具保停押，訊後裁定1000萬交保，限制出境、出海與住居。

2017-11-14 13:48

〔記者張文川／台北報導〕中影公司前董事長蔡正元涉侵占中影減資款3.7億元，被羈押禁見近4個月，台北地院今裁定1000萬交保，並限制出境、出海與住居，每週一、五須至南港派出所報到；中午12時30分蔡正元辦保完畢步出法院時說，羈押的這段日子裡，他替前總統馬英九出庭作證的次數，比自己的案子還多，「傳票上寫著被告馬英九」，蔡強調，「我知道的一定誠實以報，我沒說過假話」。

蔡正元說，這120天他始終有「我沒有犯罪」的信念，司法不替政治服務，司法會還他清白與公道，在這信念下，「儘管外面風風雨雨，我內心巍然不動」，且「我要正式告訴大家，你們聽到的傳聞都是錯誤的」，民國95年他從沒有從中影公司拿走任何減資款，他甚至還拿2億元給中影度過危機，後來的一些風風雨雨，資金流向都是他的個人結算、投資管理所產生的資金調度，並無不法，他們（檢方）有很多的誤解，他一直都是充分配合檢方調查，也相信台灣司法經得起考驗。

媒體問，「中影案跟馬英九有無關聯？」蔡正元說，這120天內，他出庭很多次，有關他個人本案的部分，出庭次數少，反而是替馬英九出庭作證的次數多很多，傳票上面的確寫著「被告馬英九」。

蔡正元強調，「我的立場是，我對我所知道的事情，我一定誠實以報，對我不知道的，我無可奉告，大家只要翻閱我20年來的從政紀錄，我沒說過假話、不實在的話」。

媒體追問馬英九跟中影案關聯，蔡說，因涉及偵查不公開，要尊重檢方偵查進度，因為唯有曾在政壇工作的人主動尊重、鼓勵司法機關，司法的基本價值才會成為全體台灣人共同信賴的對象。

蔡正元最後說，回家後第一件事是要去跟母親上香，7月17日是他母親過世1週年，但那天早上7點檢方就到他家搜索，讓他無法在週年忌祭拜母親，要向她表示歉意、兒子不孝；而妻子上週二產女，他沒能在旁邊，「我很遺憾」，祭拜完母親後，他要去看他新生的小公主。

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