彰市代表會開議 除主席被收押其餘全到

今天彰化市代會定期會開議，除了主席之外，代表全員出席。（記者湯世名攝）

2017-11-14 13:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市民代表會主席楊惟欽與彰化市公所民政課長林宏柏，都因涉及第二納骨塔工程弊案遭收押，今天市代會第18屆第6次定期會開議，有許多民眾旁聽關切，代表也都全員出席，由副主席陳文賓代為主持，市公所人員及代表對於該案都三緘其口，並未成為議事堂上的討論焦點。

今天上午11時許，僅有7、8名代表走進代表會，有部分代表還擔心納骨塔工程弊案恐將影響出席人數，前來關切的民眾也多認為代表出席人數恐將不足而流會，不過代表會開議時，除了主席楊惟欽未出席，以及已於今年9月請辭代表的趙克琴，其餘21名代表全數出席。

市長邱建富表示，由於民政課長林宏柏被收押，因此市公所已指派代理人，期望司法查明真相，勿枉勿縱；代表會則表示，主席遭收押後暫時以請假方式缺席代表會，剩餘的議事都將由副主席陳文賓代理主持。

彰化檢調本月10日兵分多路搜索多處，帶回納骨塔工程的相關驗收資料、帳冊等卷證，彰化市公所民政課長林宏柏訊後被法院裁定收押禁見，代表會主席楊惟欽11日返國即被檢調人員帶回偵訊，訊後也因涉嫌重大被法院裁定羈押，震驚彰化政壇。

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