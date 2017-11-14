勞基法修法 婦團批惡化職場性別平等環境

勞基法修法草案上週在行政院會通過，本週將送立法院審議，多個婦女團體今天共同發表反對勞基法修法聲明，訴求行政院撤回修法草案。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-11-14 13:22

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修法草案上週在行政院會通過，本週將送立法院審議，財團法人婦女新知基金會、台灣人權促進會、台灣守護民主平台等團體、高等教育產業工會等團體，今天共同發表反對勞基法修法聲明，訴求行政院撤回修法草案。財團法人婦女新知基金會秘書長覃玉蓉直言，工時降低和職場性別平等有很大的關係，這次修法鬆綁項目，將愈加不利女性就業。

覃玉蓉表示，政府提倡女性就業、經濟自主，高工時、低薪水的就業環境卻是女性進入全職工作的障礙，女性為了顧全家庭和工作，經常處於過勞，若男性工作時間拉長，相對地女性需擔負愈多家務，進而可能要需做工作上的取捨，過去就有澳洲研究指出，女性每週若工作超過34小時，就將有害於身心健康；這次勞基法修惡，也是惡化女性獲得性別職場平等的空間，一例一休也是一個妥協後的結果，仍有一天休息日可以被要求加班，最好的狀態仍是勞工都能落實週休二日。

財團法人婦女新知基金會、台灣人權促進會、台灣守護民主平台等團體、高等教育產業工會等團體同聲批評「過勞全面常態化，後果將是社會的崩解」，提出六大反對主張，要求行政院撤回草案。

聲明內容如下

一，反對休息日工時核實計算。

二，反對提高加班時數上限。

三，反對勞工輪班休息間隔時間由11小時縮為8小時。

四，反對七休一彈性化為十四休二。

五，反對特休遞延一年。

六，反對以勞資協商名義弱化勞動保障。