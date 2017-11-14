小英推與貝里斯交流 聽說貝國頂級巧克力好吃

2017-11-14 13:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文上午接見貝里斯外交暨內政部長艾林頓伉儷訪問團，她感謝貝里斯政府及艾林頓堅定支持台灣國際參與，也期盼台貝兩國共同攜手合作，為世界做出更多貢獻。

總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，她表示，這1年多來，台灣和貝里斯的交流越來越緊密，今年9月台貝兩國簽署了《警政合作協定》。這一次艾林頓來訪，相信雙方對於合作計畫，可以更深入交換意見。

蔡英文說，今年貝里斯多次在台灣參展，不論是在台北的國際觀光博覽會、國際食品展，或是高雄市旅行公會國際旅展，都非常受歡迎。她聽說，在座的貝里斯駐台大使賀黛安特別推薦貝國頂級可可豆做成的巧克力，據說非常好吃。

蔡英文認為，觀光是貝里斯的重要產業，政府也希望未來有更多的台灣民眾，不只是透過展覽，而是實地走訪、認識友邦。

她指出，上個月「中美洲經貿辦事處」也帶領了台灣旅遊業者到貝里斯考察和交流，政府會持續和貝里斯一起努力，在觀光旅遊領域，創造更大的發展。

蔡英文強調，她要感謝貝里斯政府多年來堅定支持台灣的國際參與。在今年9月聯合國大會期間，艾林頓也代表貝里斯政府，公開呼籲聯合國以公平正義原則對待台灣人民。她很高興今天能夠當面向艾林頓表達感謝，也希望貝里斯持續支持台灣，兩國共同攜手合作，為世界做出更多貢獻。

總統並請艾林頓代她問候巴洛總理，轉達台灣誠摯邀請巴洛總理來訪，促進兩國邦誼。