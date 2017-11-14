獵雷艦傳喬預算 民進黨：招搖撞騙的生意人手法

民進黨召開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2017-11-14 12:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立法院黨團今天召開記者會，指慶富少東直通總統府，讓海軍提前核撥24億元款項。對此，民進黨團表示，第一、時間點不對，第二、慶富已經提前完成脫模，依約本來就可以請款。這是慶富招搖撞騙的生意人手法，要求政府徹查到底。

慶富離職員工向媒體爆料，慶富少東陳偉志和高雄市海洋局長王端仁漁業署研究員等人，在去年10月7日於慶富造船碰面，討論如何協助慶富在高雄興達港取得造船廠土地。

國民黨立委馬文君也在國民黨團爆料，慶富急須獵雷艦第三期履約款24億元，但海軍去年並未編列該款項，慶富副董事長陳偉志在錄音檔中指出，他可以找總統府「溝通」。國防部只得「先上車後補票」，今年編列預算補齊24億元款項。

民進黨黨團召開記者會反擊，民進黨團書記長何欣純表示，慶富在2016年9月27日完成提前完成船殼脫模工程，本來就可以依約請款，慶富在同年的11月28日開始辦理請款，海軍則是在12月6日依約辦理撥款。

何欣純進一步說，而今天國民黨和媒體公布陳偉志招搖撞騙的錄音檔案時間為2016年10月7日，當時慶富根本還沒向海軍請款，時間序有問題。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，陳偉志在外面自吹自擂，說他跟總統府陳情後，順利取得海軍二十四億元，第一、總統府已經駁斥這個說法，總統府從未與慶富接觸。第二、慶富的陳情文件都已經解密，轉給相關單位徹查。第三、國民黨和媒體試圖抹黑、移花接木，民進黨支持檢調單位徹查海軍核撥給慶富的二十四億元，是否涉及國防部和撥款銀行貪贓王法。

至於媒體公布錄音，指高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，官員獻策替慶富量身訂做標案，讓慶富獨家以短租方式取得土地，再以促參案修造船廠BOT進駐，讓慶富延長興達港使用年限。劉櫂豪說，此筆土地招標，高雄海洋局是依法用價格標出租，沒有為哪個廠商量身打造。

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