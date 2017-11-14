黃國昌面臨遭罷免 邱顯智號召返鄉投下不同意

時代力量新竹黨部今在北區辦公室召開記者會，宣布成立「黃國昌新竹後援會」。（記者王駿杰攝）

2017-11-14 12:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕時代力量新竹黨部今在北區辦公室召開記者會，宣布成立「黃國昌新竹後援會」，除召募志工，也呼朋引伴一起高喊口號力挺黃國昌，呼籲戶籍在新北市第12選區的新竹民眾，16日要返鄉投下不同意罷免票。

時力新竹黨部主委邱顯智指出，對於這樣像黃國昌這樣認真為民喉舌的代議士，堅持理想的政治人物，該做的絕對不是罷免，而是力挺，因此時力成立黃國昌後援會，邀請新竹地區的支持者一起加入挺昌行列，希望當天設籍在新北市的民眾能返鄉投下反對票。

昨記者會時力也邀請交通大學客家文化學院人文社會學系副教授林秀幸到場，她指出，黃國昌市國會第一名的委員，現在卻面臨被罷免，這正是「以身試出台灣政治的謬誤」，她以海軍獵雷艦詐貸案和兆豐金違法洗錢為例，說明黃國昌是勇健的委員，敢言別人所不敢言，不僅幫國家看緊荷包，也糾劾政府機關過去不見天日的黑幕。

林秀幸說，由於太陽花運動的效應，使新興本土政黨能進入地方紮根，從事更細部深化的民眾政治，因此不能讓黃國昌被罷免，否則這將表徵太陽花運動政治實現的挫敗，也是對台灣政治進程與歷史進路的打擊。

新竹人陳玟伶說，黃國昌是一位不刻意討好人民，而真正關心百姓福祉的委員，若沒有黃國昌在國會的努力，獵雷艦的弊案又會埋多久呢？且婚姻平權的價值一定也更難向前邁進。