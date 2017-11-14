軍改草案出爐！舊制18％第1年取消、月俸差額分10年調降

2017-11-14 12:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部稍早公佈軍人退撫新制草案，外界18％優惠存款部份，現役具新舊制年資者與退役具新舊制年資支領月退俸人員，其舊制年資可存18%優惠存款的額度，於改革後第1年即取消，本金退還本人，月退休俸重新依退撫新制俸率計算，凡原月退休俸高於退撫新制月退休俸之差額，分10年平均調降，緩和改革的衝擊。

月退俸計算基準部份，將以過去的本俸2倍作為退俸計算基準，改為「最後36個月平均月薪」計算，已退役或新法施行前具退休資格者仍以現行做法計算。另軍人起支俸率為服役滿20年，給予的俸率50％（所得替代率50％），滿此年限後，中將以下者，每多服役一年所得替代率增2.5％，上將為2％，藉此達長留久用的目的。

國防部表示，考量早年曾參加各式戰役之將官，因配合國軍歷次精實等政策，提前退役致年資較短，除依實際年資核算退休俸外，新法實施行前已退役將官，擬予維持「法定給付」。亦即，現役將官依實際年資核算退休俸，退役將官如依實際年資核算退休俸低於法定給付者，以法定給付支給，退役中將法定給付83,585元、少將75,550元。

國防部表示，此次軍人退撫新制中，遺屬年金仍維持支領月退俸的1/2。軍人於退伍時，與配偶已有2年以上婚姻關係，若因故過世，且配偶未再婚者，不受年齡限制，這部分與公教人員略有不同。理由是軍人遺屬年金係為照顧退除役人員遺族生活，讓現役軍人安心服役，且必要時為國犧牲，保衛國家安全而設計，請領遺屬年金之配偶不受年齡限制。至於支領退休俸軍人退役後新（再）婚之配偶，在領俸人亡故後，其未再婚之配偶須年滿55歲且法定婚姻關係已累積10年以上（含），可請領遺屬年金。

另外，國防部說，在延長服役及特殊年資採計部分，校、尉級軍官增加最大服役年限2年；將級軍官為少將57歲、中將60歲、二級上將64歲維持不變、一級上將70歲；並刪除將官本階停年屆滿8年未佔上階職缺退伍之規定。軍人配合國家（防）安全需要執行特殊（機敏）任務者，其年資可併入軍職年資累算。

為解決提撥不足，國防部表示，此次軍人退撫新制調高費率提撥與公教作法一致，現行提撥費率12%，自法案施行日起，逐年提升至18%。大約是個人增加提撥金額介於396元（二等兵）至2,232元（中將）間，且維持現行分擔比率，政府65%，個人35%。

國防部表示，軍人退撫新制所節省經費全部挹注軍人退撫基金，此可讓軍人退撫基金運作 30 年無虞。因國軍歷次組織精簡，致員額減少而擴大軍人退撫基金財務缺口，在此次軍人退撫新制一併處理，將挹注軍人退撫基金新臺幣1,000億元（分10年，每年挹注100億元），藉此將可健全軍人退撫基金，30年基金本金累積餘額可達1,931億。

國防部表示，為了強化基金管理，讓基金管理專業化、資訊透明化，並減少政治干預，未來也會增加利害關係人參與選擇權，並定期每5年檢視軍隊組織及基金經營等狀況，對財源實施必要調整措施，確保基金永續經營。