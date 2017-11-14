出席GCTF 梅健華讚台灣選出首位女總統

2017-11-14 12:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會處長梅健華今表示，台灣在很多方面都是女性培力與科技創業的表率，不僅選出第一位女總統，台灣同志平權也領先全亞洲；梅健華說，為支持全球女性創業，美方已在月底將舉行的全球創業高峰會中提名4位台灣女性，以人口比例而言「台灣的參與度是亞洲最高」。

為提升亞太地區國家婦女經濟賦權及性別平等，並強化臺美雙方在全球及區域議題合作之能量，外交部、美國在台協會及財團法人婦女權益促進發展基金會共同舉辦「打造女性科技創業新未來工作坊」，自今日起至16日舉辦。

美國在台協會處長梅健華出席致詞時強調，美國致力於在世界各地倡導女性創業，那也是美國重要的政策目標之一。本著這個目標，伊凡卡‧川普和印度總理莫迪在本月底將於印度的海德拉巴共同主持全球創業高峰會，主題就是提倡女性創業。美方並提名支持4位台灣女性創業家參加高峰會，以人口比例而言台灣的參與度是亞洲最高。

梅健華說，美方深刻相信台灣在本領域有豐富的經驗和領導力，同時也致力於讓全世界透過全球合作暨訓練架構（GCTF）學習台灣在各領域的專才。梅健華表示，台灣在很多方面都是女性培力和科技創業的表率，看看這次工作坊排定的內容就可略知一二。台灣選出了史上第一位女總統，台灣在同志平權方面也領先全亞洲。數十年來，台灣都走在科技創新的前端。

外交部主秘蔡明耀致詞時表示，台美一直致力於建立全面性、持續性、互利互惠的夥伴關係。蔡明耀說，如今很多工作已經因人工智慧、或女性在全球勞動市場參與比例過低而取代，這些問題都必須被處理，很高興台灣有機會可以為此站在第一線。

外交部今發布新聞稿表示，此次工作坊為台美雙方本年內透過「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）合作共同舉辦的第3場國際研習活動，也是GCTF自104年6月1日成立以來，雙方第9度透過該架構合作辦理的國際研習課程。開幕式邀請美國在台協會處長梅健華、外交部主秘蔡明耀出席。

外交部表示，本工作坊邀請來自澳洲、紐西蘭、印度、日本、印尼、馬來西亞、蒙古、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、泰國及越南共12國的21位官員、專家及女性創業領袖來臺與會。我國行政院政務委員唐鳳及美國中小企業署（SBA）主管國際貿易的副助理署長柯尼朗（Eugene Cornelius, Jr.）將應邀發表專題演講，美國國務院全球婦女議題辦公室顧問亦將在該工作坊授課。