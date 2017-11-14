賴揆指示多部會 助新創團隊開拓國際市場

2017-11-14 12:26

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天上午主持「加速投資台灣專案會議」，討論優化新創事業投資環境，賴揆裁示經濟部、科技部、外交部、僑委會善用海外人脈，積極協助新創團隊開拓國際市場，他並指示經濟部、財政部、國發基金提出相關政策誘因，鼓勵企業透過投資、併購、業務合作等方式，將大企業的資源與創新創業結合。

為協助新創事業籌資，賴揆也指示國發基金強化與國際創投合作，加強早期投資，另請金管會增加新創上市櫃彈性。

賴揆認為國營事業及相關法人應帶頭示範與新創合作，請經濟部、交通部、衛福部等主管部會積極推動。

賴清德上午指出，值此數位經濟蓬勃發展時代，台灣要能成功轉型為創新驅動經濟，就必需打造良好的新創投資環境。首先要感謝國發會、經濟部及科技部的努力，近來已有具體成績，包括：成立新創法規調適平台、完成外國人才專法及產創條例修正，並已選送人才至矽谷交流，本人在此表示肯定。

他表示，為了落實5+2產業創新計畫的連結國際及連結未來，強化政府對新創的支持十分重要，他要求各相關部會，就今天討論議題，在一個月內提出具體解決方案及期程。化與國際創投合作，加強早期投資；另請金管會增加新創上市櫃彈性。

賴揆表示，政府創業資源的挹注許多都涉及採購程序、經費核銷等繁瑣規定，這是新創社群長期反映的問題。請工程會、主計總處於年底前主動提出因應策略，必要時可請政務委員唐鳳透過民間參與平台，協助與新創社群溝通，找出具體可行的解決方式。