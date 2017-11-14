指陳菊達不到北市民要求？ 柯P虧記者：你可以去做議員

2017-11-14 12:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天聽聞高雄市長陳菊可能選台北市長，第一反應是說台北市民素質比較高，柯今天稱自己的意思說，台北市民要求比較高，最厲害的文資、環保團體都在北市，自己常常嚇出一身冷汗。媒體再追問是否認為陳菊達不到要求，柯文哲則語塞，僅虧記者說「你可以去做議員！」

柯文哲2014年競選總幹事姚立明昨天於節目上指出，高雄市長陳菊碰到他都說支持柯文哲，雙方是否有什麼誤解。柯文哲說，他其實也沒有講陳菊壞話，「台灣的社會不習慣討論問題」、「討論事，就不要扯到人。」