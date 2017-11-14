慶富直通總統府喬24億？府方火大要求《中時》道歉

有爆料錄音檔指出，去年10月慶富直接向總統府「喬」24億，總統府今早發聲明嚴詞否認，要求媒體立即更正道歉。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-14 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕慶富承包獵雷艦案持續延燒，《中國時報》今稱有爆料錄音檔指出，去年10月慶富副董事長陳偉志直接向總統府「喬」24億，總統府今早發聲明嚴詞否認，要求《中時》立即更正道歉。

據《中國時報》報導，國民黨籍立法委員馬文君稱接獲爆料錄音檔，表示慶富急需第三期履約款24億元，但去年海軍未編列該款項，慶富副董事長陳偉志直接向總統府「喬」24億；報導指出，爆料錄音檔是去年10月，高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，和副董事長陳偉治晤談；陳偉志在錄音中爆料，自己曾找上總統府「溝通」，不到2天後，海軍就說有錢了，並向在場人強調，「總統府很重視這項案子」。

總統府發言人黃重諺回應，新政府上任後，只接到過陳慶男的陳情，但從未理會；而總統府今早再發聲明嚴詞痛批《中時》，強調這種明顯藉錯誤資訊協助涉案者迴避司法調查、誤導輿論的不負責任做法，給予最嚴厲譴責，要求該報立即更正道歉。

總統府聲明全文：

針對「中國時報」今天一則題為「錄音檔爆料 慶富直通總統府喬24億」報導，以所謂獵雷艦案涉案者談話錄音，誣指總統府涉入施壓軍方撥款予承造獵雷艦的慶富公司。總統府聲明如下： 一、有關於這項由前屆政府規劃、決策，2014年簽約，並在後續出現各項爭議問題的獵雷艦建造案，政府高度重視，目前也正由檢察機關積極調查偵辦當中，包括國防部在內行政部門也正全力協助調查，務必究辦不法，確保國家權益。 二、本屆政府上任以來，有關獵雷艦案的執行，係由國防部等單位依法依約辦理，總統府沒有也不會介入；慶富公司歷來有關獵雷艦案陳情，總統府悉數依法辦理，日前更主動解密相關文件，供立法院相關調閱小組調查，所謂涉案者與府方溝通施壓軍方，顯係捏造。 三、有關獵雷艦承造相關合約履行情形，國防部等單位均有明確說明在列，對於中國時報假所謂涉案者錄音，逕在未經查證下控誣總統府涉入，甚至將涉案者招搖撞騙之詞作為頭版標題，自貶報格，對於這種明顯藉錯誤資訊協助涉案者迴避司法調查、誤導輿論的不負責任做法，我們給予最嚴厲譴責，並要求該報立即更正道歉。

總統府聲明全文：