楊芳玲頻扯柯 柯P：不需要為自己離開的理由講一大堆

2017-11-14 12:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天於議會答詢時，說明大巨蛋議題願跟前法務局長楊芳玲對質，楊芳玲今天早上回應，事實就是事實，認為對質很幼稚。對於柯文哲因罵遠雄「貪婪財團」跟遠雄董事長趙藤雄「一身酒氣」挨告，律師費由市庫支出23萬元，柯文哲2014年競選總幹事姚立明也提到，其妻楊芳玲曾提醒柯文哲應該自己出，讓柯大為不滿，媒體詢問柯文哲23萬元是否要跟妻子陳珮綺請領？

柯文哲說，該怎麼支出法務局會簽上來，「如果上面寫不要讓市長出，市長也不會出」，他說，自己、副市長林欽榮及都發局長林洲民被遠雄告了10個案子，直說「遠雄律師團比建築師團還強大」。

媒體追問，法務局沒有說柯文哲要出，所以就不覺得「嘴巴管不住」要自己出？柯文哲火大地說，「我也不會跟你計較那個錢」，更撂話「離開就離開，不需要為自己離開的理由寫一大堆、講一大堆話」。

柯文哲說，大巨蛋處理上，規則、條約就在那裏，「我們不是集權國家，我們不是在蔣經國時代或李光耀那種處理方式。」他說，政府規則就在那裏，有時候對台灣司法很不喜歡，規則一大堆，所以後來都交由律師團去處理。

而去年是否有要求楊芳玲簽遠雄同意書，柯文哲解釋，當時是遠雄先發聲明，送了一份同意書來市府，上面遠雄都簽名，但律師團就認為遠雄已經對外發聲明，而這些都屬於雙方協助事項，因此當時律師團就說何必簽字，只要遠雄願意進來都市設計審議跟環境影響評估就好，「這麼大的事情，以律師團意見為主。」

柯文哲最後說，「這件事情沒有甚麼對錯、是或不是，不需要一直辯護」。

而姚立明為柯文哲2014年的競選總幹事，但昨天姚批柯已經沒有誠信，不願意再合作，柯文哲說，無論如何姚都是2014年帶領勝選的競選總幹事，「以後不要幫忙也沒辦法，幫忙過還是要說謝謝。」至於將會有甚麼影響，柯說，自己都還沒開始想選舉的事。