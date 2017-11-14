7度函文中央無解 李進勇決使「洪荒之力」解決農業缺工

農業缺工嚴重，雲縣長李進勇呼籲中央開放農業外勞。（記者林國賢攝）

2017-11-14 11:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣農業缺工問題嚴重，農民鋌而走險僱用非法外勞，卻遭鉅額罰款，縣長李進勇投書媒體要求中央開放農業外勞，今在議會答詢時強調將用「洪荒之力」解決農業缺工問題。

李進勇說，前年雲林縣查獲115名非法農業外勞、去年110人，今年到9月底已查獲193人，每件至少開罰15萬元，單純農民為何鋌而走險僱請非法外勞，就是因為農業缺工太過嚴重，中央必須正視，審慎考慮開放農業外勞。

李進勇表示，縣府7度函請中央重視農業缺工問題，建議開放農業外勞，但都遭到中央以考量外籍移工已飽和，開放農業外勞恐衝擊本國勞工就業，遲遲未答應，但農業缺工已經嚴重衝擊農耕，再不解決，將面臨空有萬頃良田，無人耕作荒蕪困境。

據雲林縣農業處調查，雲林縣農業人口65歲以上佔逾8成，田間常見3人加起來逾200歲農民，老化嚴重，每年平均缺工5800人，農忙時常找不到農工，嚴重衝擊農業發展。

李進勇強調，中央要求農地農用，卻不願正視農業缺工問題，限制農業外勞引進，未正視現實與農民需求，將讓雲林空有萬頃農田，卻因人力不足荒蕪，影響國本與農業永續發展。

雲林縣農業缺工問題嚴重，農忙時常找不到工。（記者林國賢攝）