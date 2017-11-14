中媒稱宋楚瑜「蹭」照川普 台灣網友大反擊

越南亞太經合會（APEC）已經圓滿落幕，我國代表宋楚瑜在會議期間，與美國總統川普握手並合影。（中華台北代表團提供）

2017-11-14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕越南亞太經合會（APEC）已經圓滿落幕，我國代表宋楚瑜在會議期間，與美國總統川普握手並合影，卻被多家中國媒體嘲諷宋楚瑜是「蹭」照。對此，有台灣網友反擊，稱宋楚瑜盡心盡力做好自己工作，中國人太玻璃心。

中國媒體《環球網》表示，宋楚瑜的「握手寒暄式外交」成為台灣關注的焦點，在一段影片中，宋楚瑜「蹭」穿越人群到川普背後交談，並指示女兒宋鎮邁過來，隨後3人一起合照，稱70多歲的宋楚瑜行為讓人「不忍睹」，還說網路流出的影片讓內行和外行「心澀不已」。

台灣PTT網友對此回應，認為宋楚瑜只是在做自己的工作，「去了當然要過去啊，不然在旁邊當邊緣人嗎」、「你不自己找機會誰會找你談」、「吃力不討好的工作辛苦了，換做是別人，可能連拍張照都做」、「宋省長辛苦了，出使不辱使命」。還有人認為，中國的報導太噁心，「宋楚瑜有盡力做好他的工作啊，中國人好玻璃心」、「中國媒體噁心，中國打壓台灣，使得台灣無法和美國建立正常的外交關係」、「中國人還在跟台灣比，說好的強國呢？」

親民黨團總召李鴻鈞也表示，拍照合影紀念是人之常情，「蹭照」的形容很不厚道，盼外界不要妄下斷語，對宋楚瑜來說並不公平。李鴻鈞說，網路上流傳影片並非完整版，「要就放完整版」。