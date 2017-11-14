水利會長擬官派 蘇煥智批賴揆「違憲」、剝奪農民權利

前台南縣長蘇煥智批賴揆（圖）改制水利會為公務機構，有違憲之虞。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-14 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會通過農田水利會改制為公務機關，會長改為官派，同時停止會長與會務委員選舉；此舉引發不同意見激戰，前台南縣長蘇煥智把目標對準賴揆，指此舉剝奪會員農民權利、嚴重違憲及破壞法治。

蘇煥智在臉書發長文指出，賴揆改制水利會一事「內心沒有説的是：『水利會是國民黨地方派系控制的資源，改為公務機構後，可以徹底瓦解國民黨的地方黑金派系。』」，

「另一個不敢説的理由是：『每一次缺水時，要將農業用水調撥供工業用水，有農田水利會存在還真的很忙煩。』」。

蘇煥智還指水利會改制，不止消滅人民團體資格、剝奪農民會員的會員權利，水利會財產（由農民無償提供）形同被政府沒收，歸政府所有；「恐怕這是一個赤裸裸涉及違憲侵害人民結社自由權及財產權的問題」，政府還可能需要增加數千或上萬人，形成大政府。

他悲觀的認為，若是水利會改制公務機構，很可能會使農業用水將面臨易被無節制調撥移作工業用水，深遠傷害台灣農業；也可能使農民所受的服務品質面臨退化危機；更何況，「解散水利會、財產歸公，必需會員投票（類似公民投票）決定，不是政府片面法律規定，就可決定」；直批「開民主倒車，也是對會員農民權利的剝奪，也是嚴重的違憲及破壞法治精神！」