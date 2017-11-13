海洋局助慶富取得造船用地 黃國昌：局長沒聽過圍標嗎？

2017-11-13 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕有慶富離職員工爆料，慶富取得興達港造船廠用地也疑涉弊。爆料錄音檔內容顯示，高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員去年10月曾替慶富量身打造招標文件，且疑似下指導棋。時代力量立委黃國昌表示：「這位局長沒聽過什麼叫圍標嗎？」

黃國昌晚間在臉書上發文表示：「堂堂一個局長，跑到慶富那傳授如何取得土地的眉角，教唆如何搓掉其他廠商不要來投標，最後，果真順利只有慶富去投標、然後得標。這位局長沒聽過什麼叫圍標嗎？不知道這是違法的行為嗎？」

海洋局今聲明，當初會面是為了爭取投資，討論過程難免出現「不成熟」的建議，但絕沒有私相授受。黃國昌對此表示，雖然也歡迎廠商來投資，但「這種行為，可以用『不成熟的建議』合理化嗎？」

根據《蘋果》報導，律師何志揚表示，《政府採購法》中明定，招標金額在100萬元以上的標案必須公開招標，且不得替特定業者量身打造。何況是公務員直接與業者開會協商招標內容，而「搓掉其他廠商」更有圍標、綁標嫌疑。

關於觸犯的法令以及刑責，何志揚指出，這些行為已涉及《貪污治罪條例》第6條圖利罪，可處5年以上有期徒刑，也涉犯《違反政府採購法》，可處6月以上5年以下刑期，另外也違反《公務員服務法》，呼籲檢調應主動介入調查。