中國媒諷宋楚瑜「蹭」照川普 李鴻鈞：勿妄下斷語

2017-11-13 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經合會（APEC）領袖會議圓滿落幕，我國代表宋楚瑜今（13）日舉行返國記者會說明此行的收穫。但中國多家媒體日前卻在微博瘋傳一段「網友爆宋楚瑜蹭照美國總統全過程」影片，嘲諷宋楚瑜「蹭」川普拍照。對此，親民黨團總召李鴻鈞表示，合照是人之常情，勿妄下斷語。

在「網友爆宋楚瑜蹭照美國總統全過程」影片中，只見在APEC某場會議中，宋楚瑜看到美國總統川普（Donald Trump）稍有空閒，便主動上前向川普問好，並介紹女兒宋鎮邁給川普認識，隨後兩人便與川普合影。

中國多間媒體紛紛在微博轉傳這則影片，中國網友對此表示「噁心」，同時酸：「原來宋楚瑜參加APEC是為了找美國人合照？」

對此，李鴻鈞今日表示，宋楚瑜與川普、泰國總理帕拉育都有聊天，並互相敬酒，這支影片是在餐會結束時拍攝的，當時川普正起身準備離開，有許多國家的領袖與其夫人都有上前合影。

李鴻鈞進一步表示，他對於網路上流傳的影片感到質疑，因為流傳影片並非完整版。李鴻鈞說「要就放完整版」。

李鴻鈞指出，拍照合影紀念是人之常情，「蹭照」的形容很不厚道，盼外界不要妄下斷語，對宋楚瑜來說並不公平。

李鴻鈞也說明，宋楚瑜這趟行程真的很辛苦，從早上6點開始，就忙到半夜2、3點，只睡2至3個小時，以宋楚瑜的年紀，能撐過5天，很不容易。