推危老條例 內政部估明年助萬戶建築重建

內政部推動危老重建及都市更新二大政策，推估明年將協助一萬戶老舊建築重建。（資料照，記者何玉華攝）

2017-11-13 21:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動危老重建及都市更新二大政策，內政部於今向行政院賴院長報告政策內容與執行計畫，獲得賴揆肯定，並指示繼續努力推動。

內政部晚間表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」今年5月1日公布施行，相關子法與配套措施亦已完成，故列為優先推動之政策；2018年以推動500案為目標，預計可協助約1萬戶危險及老舊建築物之重建，將另行擬訂方案報行政院核定。

此外，內政部也擬訂「建築物耐震重建輔導試辦計畫」，編列約2.5億元投入補助地方政府辦理結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用，推動危險及老舊建築物重建工作。

內政部表示，都市更新政策將分為兩個面向分別推動，為設立「國家住宅及都市更新中心」，擴大公辦都市更新能量，該中心設置條例草案已送請立法院審議，並規劃於2018年上半年正式設立住都中心，以推動林口世大運社會住宅之管理及辦理公辦都更案件。

內政部指出，為推動「都市更新條例」修法，該草案經行政院11月3日審查完成，將於行政院會通過後，送請立法院審議。

內政部表示，財政部及台灣銀行於今日會議報告公股銀行規劃成立「台灣金融聯合都更服務股份有限公司」，最快2018年3月成立，藉由公股銀行社會信賴感，成立具公信力之專責都更服務公司，聚焦危老重建與都市更新業務。該公司業務範圍涵括前期整合、興建計畫與營建管理，形成金融都更「一條龍」之服務，與住都中心將形成推動危老重建與都市更新之兩大支柱。

內政部強調，都市危險及老舊建築物加速重建條例公布後迄今，新北市、桃園市、台中市及高雄市等4地方政府已開始受理民眾申請重建計畫，預計2018年1月將陸續再有14個縣市開始受理重建計畫申請；對自有建築安全有疑慮的民眾，可先洽各地方政府申請補助辦理結構安全性能評估，如符合重建之資格請儘快提出申請重建。