沃草籌辦中正紀念堂轉型 藍委：國民黨沒有人會接受

2017-11-13 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕文化部以「審議式民主公民討論」的方式進行中正紀念堂轉型的社會討論計畫，採取限制性招標方式，由沃草公司得標。對此，國民黨立委陳學聖質疑沃草沒能量處理此議題，直言「這是一個大政治風暴的開始」。

綜合媒體報導，文化部長鄭麗君說明，這次中正紀念堂轉型計畫共有沃草、趨動整合行銷2家廠商投標，最後由沃草公司得標。而審議式民主公民討論採網路報名，是為了組成多元代表性。對此，國民黨立委陳學聖提出質疑，認為這些立場明顯針對國民黨而來，給沃草籌辦這次議題，將會變成處理政治案件。

陳學聖表示，處理中正紀念堂轉型議題需要有一定的政治高度和歷史高度，應該要找較為中性、沒有政黨色彩的歷史研究團體承辦，才能真正凝聚社會共識。

陳學聖更進一步說明，對於中正紀念堂有較深感情的人恐怕都已經70歲、90歲了，公聽會卻採網路報名方式，這樣對他們不公平，有年齡上的限制。同時，網路報名者還要依照性別、年齡、職業、觀點等背景先進行分類，這樣進行下去的討論計畫只會被外界批評是在進行政治性工程改造，陳學聖直言，「國民黨沒有人會接受。」

對此，沃草執行長林祖儀澄清，沃草僅負責搭起討論的舞台，重點是所有參與的公民，沃草無法主導結論，也不會帶入自己的立場。而對於年長報名者，也會透過實體報名、邀請等方式讓他們加入工作坊。至於設立背景分類是要讓參與工作坊的光譜不只有單一面向，各種觀點的報名都會進行平均抽籤，讓多元觀點加入討論。

林祖儀強調，公民是永遠的主角，不要認為年輕的團隊有必然立場。沃草也找來台大歷史系教授作為顧問，讓團隊更充實。林祖儀向藍營喊話「請國民黨不用擔心」，希望國民黨不要有成見、對沃草貼標籤。

鄭麗君表示，文化部藝文採購經常採限制性招標，經公開公告、公開評選，程序完全依採購法進行。12月將辦理4場次願景工作坊，之後還會舉辦不限人數參加的公聽會，包括2天預備會議及3天正式會議，盼社會各界參與，絕對沒有外界疑慮問題。