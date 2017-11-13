空軍：已標定幻象黑盒子訊號範圍 海空持續搜索

空軍飛官何子雨7日駕駛編號2040幻象戰機上尉駕駛幻象兩千戰機失聯，空軍今天表示，已標定黑盒子訊號範圍，持續搜救。（資料照，記者游太郎攝）

2017-11-13 17:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍飛官何子雨上尉駕駛幻象兩千戰機於7日晚間失聯，搜救近一周仍未尋獲飛機與飛官下落。空軍今天表示，已經標定飛機的黑盒子訊號範圍，派出海空機艦持續搜索中。

空軍今天下午表示，上週四、五就收到幻象飛機發出的FDR黑盒子訊號，在水下、從海底發出，但因為地形影響，訊號時有時無。

空軍目前已經標定訊號所在範圍，正以海空聯合搜救，配合機艦上偵潛設備，針對搜索區域內水面及水下目標，24小時不間斷搜索，也同步規劃打撈輸運作業。

另外空軍也說明，範圍是動態的，因為最近東北季風強，洋流移動迅速，但軍方也掌握洋流曲線和動向，推測不會到台灣海域之外。

另對於近日民航機師透露截獲人員求救訊號，空軍也說明，飛機黑盒子訊號和121.5屬於個人求生裝備訊號「完全不一樣」。民航機因國際共用頻道，來源多元，人員求救訊號可能來自漁船、貨輪或商船，但也不能排除可能性，都是參考資訊，專家正在進行訊號的判定。空軍說，都有收到各單位的回報，也和家屬說明情形，希望早日尋獲飛機與飛官下落。