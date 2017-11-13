卓榮泰見八百壯士 強調明不會有版本

2017-11-13 17:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體報導總統府年改會預定明（14日）公布軍人年金改革方案，引發反年金改革團體「八百壯士」不滿，今發動遊行抗議批政府「背信」，未先溝通就逕行發佈修法版本。對此，行政院秘書長卓榮泰及行政院發言人徐國勇下午親至立法院前的的八百壯士帳篷，與指揮官吳其樑會談，卓榮泰表示，明天只是預告草案重點內容，往後一個月會責成國防部、退輔會加強溝通，再進行立法工作。

徐國勇表示，明不會有記者會、也沒有版本要公布，是媒體有些誤解，進而造成國軍弟兄也誤解；他表示，明只會有年改的原則性預告，接下來30天期間，所有國軍弟兄可以從不同角度提出意見。他也向吳其樑保證，「從一例一休就知道，公布版本後還是會有修正」，經過溝通，法制工作才會展開。

卓榮泰表示，明天預告的不是任何版本，只是草案重點內容，在國防部公告後的一個月內，行政院會分別責成國防部、退輔會，對現役及退役軍人做全盤性處理，並設立諮詢窗口，由專人回答各種質問，退輔會則會透過榮民服務處說明，網路也會公布相關內容，盼能面面俱到彙整意見，再來推出版本。

卓榮泰強調，軍人功在國家，國人受現役、退役軍人保護，政府抱著這樣的心情不會改變，很高興今天能與吳其樑對話，「也希望吳將軍下次來行政院溝通」。