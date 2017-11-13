民航機疑截獲幻象求救訊號 空軍判別訊號來源中

2017-11-13 17:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍飛官何子雨上尉駕駛幻象2000戰機，於7日晚間失聯，搜救近一周仍未尋獲飛機與飛官下落。民航機師在臉書透露，至昨日曾數度截獲ELT發出121.5的求救訊號。空軍對此表示，121.5是個人求生裝備訊號，可能來自漁船、貨輪或商船，但也不能排除來自幻象可能性，都是參考資訊，專家正在進行訊號的判定；對於飛機所發出黑盒子訊號的標定範圍，也24小時不間斷地持續搜索中。

民航機師在臉書上表示，曾於10日和12日截獲ELT緊急定位發報器的121.5訊號，他也公開所行經的空域經緯度，是位於北台灣M750航路介於MORSU以及MOLKA間（N2604.6/E12313.6），盼協助救援。但該名機師也坦言，民航機高度幾達4萬呎，反推回可能的地面發射範圍，「勢必非常廣袤」，不見得就能定位成功。

該名機師也轉述，自幻象失聯以來，就有多名機師在過去幾天內，於台北飛往日本的空域收到訊號，都回報給航管單位。何子雨妻也在該臉書討論串中留言，「我們心急如焚，今天已經第6天了，拜託大家」。

空軍今天下午表示，海空聯合搜救任務，配合機艦上偵潛設備，針對搜索區域內水面及水下目標，24小時持續進行、沒有中止過。空軍說，飛機黑盒子自海底發出，已標定範圍，惟訊號因地形影響時有時無；另外最近東北季風強，洋流移動，但軍方也掌握洋流曲線和動向，推測不會到台灣海域之外。

但空軍也說明，飛機黑盒子訊號和121.5屬於個人求生裝備訊號「是完全不一樣的」。民航機因國際共用頻道，來源多元，相關訊號可能來自漁船、貨輪或商船，但也不能排除可能性，都是參考資訊，專家正在進行訊號的判定。空軍說，都有收到各單位的回報，也和家屬說明情形，希望早日尋獲飛機與飛官下落。