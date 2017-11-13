藍批公車載客率下降 中市府反駁月均增75萬人次

2017-11-13 16:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市議員今日在議會質詢，10公里免費公車看似好康，但因路網不全、不方便及公車減班、脫班，搭公車人次下降中；交通局長王義川回應說，這3年增加20條路線，平均月班次數多7500班，平均月運量增加75萬人次。

議員張瀞分、張廖乃綸表示，市長林佳龍終止BRT，改做優化公車，並實施10公里免費公車，看似福利變好，但這3年汽車增加28805輛，機車增加27007輛，今年1至7月公車有7690萬人次，比去年同期少200多萬人次。

議員又說，優化公車讓班次很亂，不如開車或騎車，加上路網不全及市府拖欠客運業補助款造成公車減班、脫班，「不方便」就是公車的大問題；蘇柏興議員也說，不僅民怨四起，審計處評交通局績效是市府最後一名，應從嚴檢討。

王義川說明，公車路線數由103年的202條，至今已達到222條，其中26條是擴大對原縣區的服務範圍；平均月運量從103年1027萬人次，成長到105年1130萬人次，平均月班次數較103年增加7500班，初步展現改革成果。

交通局表示，這3年來不斷新闢及調整路線，甚至繞駛進入松鶴部落，進行資源重分配，滿足學生及偏遠地區民眾公車需求；市府特別重視綠色運具發展，電動公車從103年的14輛增到現在的70輛，明年底則可增至150輛。