反年改喊激烈口號抗議 他嗆：不如提方案來討論

年金改革團體「八百壯士」為抗議年金改革，於今（13日）上午上街發起抗議高喊「不流血不殺人，革命不會成功！不殺死敵人不行，殺死一個是一個！」等激烈抗議口號，並與警方爆發肢體衝突。（記者王藝菘攝）

2017-11-13 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕明（14日）行政院將正式拍板定案軍人年金改革方案，反年改團體「八百壯士」於今天上午上街發起抗議，並與警方爆發肢體衝突。對於八百壯士高喊要流血、要殺人等激烈的抗議口號，時代力量徐永明指「八百壯士喊打喊殺，不如提出年改方案來討論」。

徐永明在臉書發文表示，反年改團體八百壯士為抗議年金改革於今（13日）上街抗議，並且有民眾持擴音機「不流血不殺人，革命不會成功！不殺死敵人不行，殺死一個是一個！」等激烈抗議口號，他表示尊重反年改團體發表意見之權利，但對於這樣恐嚇的言論，認為已逾越合理的言論範圍，並呼籲「八百壯士喊打喊殺，不如提出年改方案來討論」。

他指出軍人年改勢在必行，因為若不進行年金改革，軍人退撫基金將在2020年用罄，並認為，若反年改團體能提出自己的年改版本，「相信退休軍人團體的聲音一定能進入立法院」，最後他呼籲勿以暴力手段來抗爭，否則「將和李來希之流一起成為過街老鼠」，更直呼這樣的方式「台灣人民絕不認同」。