廉政署南調組 將進駐高雄憲兵隊舊隊部辦公

廉政署取得高雄市六合二路原高雄憲兵隊營區，將整修由廉政署南調組進駐使用。13日正式進行營區土地及地上物點交。（記者黃建華攝）

2017-11-13 16:52

〔記者黃建華／高雄報導〕法務部廉政署正式取得高雄市六合二路原高雄憲兵隊營區，將整修由廉政署南部地區調查組進駐使用。今（13）日正式進行營區土地及地上物點交，南調組組長、主任檢察官黃元冠表示，未來南調組每年可望節省600多萬元廳舍租金支出。

原高雄憲兵隊營區已於去年12月間遷移他處，經法務部長邱太三、政務次長陳明堂積極爭取，終獲國防部、財政部同意，由行政院核定移撥法務部廉政署南調組使用，今（13）日正式進行營區土地及地上物點交。

廉政署南調組負責偵辦嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖等7縣市肅貪案件，由派駐檢察官參與期前辦案，統合檢警調政風系統，承辦案量為廉政署各組中最多，成立迄今累積超過900件，且起訴定罪率更高達97.6％，普獲轄區各檢察、調查及政風機關高度肯定。

不過，廉政署南調組自2011年成立後，並無自有廳舍，係承租三民區商辦大樓權充機關辦公室，不僅租金高昂，因案件量大幅成長、廉政官及肅貪支援人員亦倍數成長，辦公及詢問空間嚴重不足，且提訊在押嫌犯需與一般民眾共用電梯，易生人權維護及戒護疑慮。

廉政署南調組組長、主任檢察官黃元冠指出，南調組多年來一直努力尋找適當機關廳舍搬遷。多虧高雄地檢署周章欽檢察長、橋頭地檢署王俊力檢察長的支持，才能順利取得高雄憲兵隊舊營區當廳舍，取得後不僅大幅節省政府租賃辦公室每年支出600餘萬元，新廳舍與高雄地檢署、調查局高雄市調查處及高雄市警察局等近在咫尺，更利於廉政署與檢警調機關互動聯繫。

黃元冠表示，未來將依序辦理危樓拆除及建物整修，改善各詢問室空間，讓民眾應詢權益獲得充分保障，檢察官、廉政官也能擁有更好的辦案環境。