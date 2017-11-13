王世堅再批大巨蛋 柯P嗆：「你敖都給你來處理」

2017-11-13 15:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大巨蛋停工近2年半，北市議員王世堅主張解約，台北市議會今天下午進行總質詢時，王世堅重申該主張，表示當初33名議員連署提案要求立刻解約接管大巨蛋，幫市府取回大巨蛋的主導權，是最好的解決方法，議會當靠山、背書，結果2年半不但不解約，還任由遠雄提出仲裁，還給了1452天工期展延，比阿拉丁神燈1千1夜還可怕。

對此，台北市長柯文哲答覆時強調，台灣終究是法律國家，即使對法律感冒、覺得扯，還是要遵守法律。王世堅回擊，但（遠雄）違約事實明確，柯立馬說，「沒錯，但要法院判過」。

王世堅提到，台北市政府總資產多達10兆4500億元，儘管遠雄提出300億買回大巨蛋，市府全額反擔保300億元，也僅佔總資產的千分之三而已，「3塊錢的銅板怎麼會拿不出來呢？」

柯文哲一聽就大笑說，市府有大巨蛋專案小組，議員這麼厲害，你來當組長處理大巨蛋問題，王世堅表示「你早說嘛！」，柯文哲立刻回說，現在說也不遲，「你敖（台語發音，很行的意思）你處理」，現在大巨蛋小組還沒解散，還在談判。

王世堅表示，他不用擔任組長，只要讓他在小組參與表達意見，提出具體建言就要照說照做。柯文哲說，講的人就要負責你的方案。兩人唇槍舌戰，一來一回不停歇。