槓上「新北都景峻」 王世堅要求陳景峻辭職

北市議員王世堅今天下午於市議會總質詢時點名「新北都景峻」陳景峻，利用副市長光環與資源搞選舉，痛批是典型的「吃碗內洗碗外」，要求陳景峻立刻辭掉副市長。（記者劉信德攝）

2017-11-13 15:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市副市長陳景峻積極投入新北市長選戰，其臉書粉絲團「新北都景峻」開張。北市議員王世堅今天下午於市議會總質詢時點名「新北都景峻」陳景峻，利用副市長光環與資源搞選舉，痛批是典型的「吃碗內洗碗外（台語發音）」，要求陳景峻立刻辭掉副市長，不要腳踏兩條船。

對此，陳景峻表示，沒有腳踏兩條船的問題，也沒利用政務官的資源，他是在尋求民意；陳更諷刺地說，那市長（指柯文哲）明年要連任，市長也要辭掉市長嗎？

王世堅聽聞後相當不滿，表示台北市市政成績在六都市敬陪末座，還好意思講這種話，他大酸擔任一年多副市長的陳景峻「近朱者赤、近墨者黑」，跟柯文哲學會耍嘴皮子，柯文哲出面替陳緩頰說，陳景峻來市府快2年，他交代陳的事情都做得很好，還好啦！

但王世堅再批陳景峻作為北市府跟遠雄談判大巨蛋的代表，卻數度在媒體誇獎趙藤雄、敬佩趙藤雄，讓市府在談判矮了一截，陳景峻回說，他沒出賣市民與市府，是因為趙藤雄身為集團負責人對大巨蛋了解相當鉅細靡遺，他談判也依法行政。

王世堅激動低說，你要誇獎他（指趙）是你的事，但若要選新北市長就辭掉副市長，陳景峻急著搶話說，民進黨徵招他就辭職。

此舉引來王世堅不滿，痛罵陳不要成為台北市民的笑話，陳景峻數度插嘴，讓王世堅高分貝要求站在備詢台的陳「下去、下去」，陳景峻不甘示弱地說，「這我一定要說明，這種質詢是侮辱」。

最後，在議長吳碧珠協調下，陳景峻不再答話離開備詢台，王世堅不忘補一句，以後都要稱你為新北都景峻，沒有副市長，陳景峻更回嗆，「那我要稱你什麼？」