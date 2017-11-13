國民黨告發勞動部長瀆職 勞動部：盼聚焦修法內容討論

2017-11-13 14:47

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修法草案上週在行政院會通過。國民黨文傳會副主委洪孟楷及發言人黃健豪今到監察院告發勞動部長林美珠瀆職，抨擊勞動部推勞基法修正草案未公告60天，程序不完備。

勞動部主任秘書陳明仁回應，勞基法修正草案相關程序沒有問題，尊重各界各種意見表達，感謝大家的指教，期盼可以實事求事，聚焦在修法內容的討論上。

勞動部10月31日在其官網公告一例一休再修版本，預告修法，公告為期7天，在11月7日截止，行政院長賴清德則在11月6日的行政立法政策協調會報後即公告政院勞基法修法版本。