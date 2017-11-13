坦言市長要留著陳思宇 陳建銘：硬參選不就成政二代？

2017-11-13 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕為了避免選舉糾紛，台北市長柯文哲近日頻對北市府副發言人陳思宇表示不要參選明年市議員。對此，陳思宇父親、北市議員陳建銘今受訪坦言，市長要陳思宇留著幫忙，市長有需要、就繼續幫忙，「我尊重市長的建議，如果要留她（陳思宇）就留著；自嘲說「再讓她（陳思宇）硬要參選，不就變成政二代嗎？」

柯文哲今上午與台北市小黨議員報告，陳建銘坦言，日前已經與柯文哲見面談過，稍早柯文哲並未再與他咬耳朵談論此事。

對於外傳時代力量不支持陳思宇入黨參選，是因為其政二代背景。陳建銘則說，不能因為你父親是政治人物，所有小孩都是，地方組織派系經營、有派系、有所謂政治意識所圖，那些才算政二代，像我們這種孤鳥哪來政二代？

談到時代力量選情，陳建銘認為，時代力量基本上會跟「柯文哲這些很多綁在一起」，反而是時大力量需要柯文哲比較多，而不是靠它自己，國民黨今天北市越來越式微，是因老是考慮其他政黨，禮讓親民黨、新黨、無黨籍，最後自己政黨沒有基礎；民進黨則是逐額提名，結果台聯有本事自己去選。

他表示，罷免門檻降低，小黨容易被大黨惡整，「如黃國昌被罷免，你自己打聽地方上誰在運作？這是很嚴重問題」，未來小黨空間可能越來越小，也影響立院、議會連署提案恐成不了案，民進黨也會恐嚇時大力量難以成案；「時代力量要趕快找到定位，否則最後跟台聯一樣下場悲慘、很辛苦。」