陳為廷批「回到戒嚴時期」林德福臉書反酸

國民黨立法院黨團總召林德福挨批不尊重客語，他在臉書反擊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-13 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今審查客委會預算，客委會主委李永得列席準備用客語報告時，國民黨團總召林德福抗議現場有人會聽不懂，因此不准李永得用客語報告，引發時代力量黨團助理陳為廷批評「回到戒嚴年代」，對此林德福反酸，以為要讓所有人聽得懂客語才是最大尊重。

對於不准客委會主委用母語報告引發爭議一事，林德福中午在臉書回應，他稱：「審查現場有助理、記者、其他工作人員，只有我們幾個委員拿到翻譯資料，這是不妥的」林德福認為，審查預算委員會是面對民意代表，如果要用客語報告 就應該要有通譯，讓現場所有在委員會內的工作人員、記者、助理，通通都可以清楚的理解主委報告內容。

林德福強調，整起事件真正有問題的是立法院院方，為了讓不懂客語的委員會內的立委與助理記者了解報告內容，除了要有書面，立院更要準備通譯人員。

林德福反酸陳為廷，要讓委員會內委員、記者、助理，所有工作人員都能夠聽得懂客語報告，就是所謂「回到戒嚴威權時期」就是「不尊重客家語」；林德福說：「我以為要求讓委員會不只委員，包含現場所有工作人員通通聽得懂李主委報告的客語內容，落實民意監督才是對客語最大的尊重。」