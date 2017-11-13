民航機疑收到ELT求救訊號 何子雨妻心急如焚

有民航機師在臉書透露，從10日、12日甚至到今日，在台北飛往日本附近的海域，都有收到ELT緊急定位發報器的訊號。（讀者提供）

2017-11-13 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕空軍飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，於7日晚間失聯，搜救行動還在進行。有民航機師在臉書透露，從10日、12日甚至到今日，在台北飛往日本附近的海域，都有收到ELT緊急定位發報器的訊號。何子雨妻聞訊後相當焦急，心急如焚地希望各界能夠幫忙。

該名機師表示，10日上午7時許，由台北飛往日本途中，在國際警戒波道聽到ELT訊號，雖然也許該處超出了幻象戰機失蹤的地點，仍向福岡進行通知，期望能抓住那渺茫的機會。緊接著12日下午1時許，他飛經北台灣空域，又收到約10幾秒左右但斷斷續續的ELT訊號。

何子雨妻看到該機師臉書後，留言透露根據軍方回報的消息，都沒有收到這些訊號，不知道為何民航機收得到，但軍方卻收不到。何子雨妻說，「我們心急如焚，今天已經第6天了，拜託大家」。

機師在何子雨妻的留言下表示，他剛剛從同事處得知，今日清晨5時許，飛經該區域時仍有收到ELT訊號。何子雨妻焦急地詢問，現在明知道有訊號，甚至有大概範圍，但是軍方卻沒有收到通報，不知該怎麼辦。此時有另名機師透露，今天的訊號消息已向台北管制單位回報，而且不僅有他們那一架飛機回報而已。