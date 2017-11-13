不滿林聰賢違法課稅 藍委今要求監院彈劾

國民黨團表示，農委會主委林聰賢（圖）過去擔任宜蘭縣長期間，違法濫發農舍建築執照，造成農地流失面積達上千公頃，今向監察院告發林聰賢瀆職。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-13 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上週推翻前縣長林聰賢的「違規農舍加增課稅」政策，並宣布該行政措施違法將退還稅款。國民黨團今天（13日）召開記者會痛批林聰賢做法，並赴監察院告發林聰賢瀆職。

國民黨團批評，農委會主委林聰賢過去擔任宜蘭縣長期間，違法濫發農舍建築執照，造成農地流失面積達上千公頃，違法在先還可以高升農委會主委一職，因此向監察院告發林聰賢瀆職。

藍委張麗善指出，林聰賢為逃避外界對其浮濫核准農舍興建的批評，2016年竟未經縣議會通過，就實施「違規農舍加價課稅」，對農地未農用的違規農舍，違法加徵1至3倍房屋稅，但對比市價上億的豪華農舍，未能產生遏阻作用。她也批評，宜蘭縣政府違法徵稅在先，後又擬加計利息退稅於納稅人。

國民黨團總召林德福則表示，民國89年至103年，宜蘭縣共7612棟農舍，其中近半數3500棟都是林聰賢所核准興建，導致宜蘭成為豪華農舍濫建最嚴重地區，農業發展脫序幾乎是全台第一。

林德福表示，林聰賢涉嫌違反公務員服務法第1條及第7條、地方制度法第19條及第23條、農業發展條例第18條、建築法第25條、第78條、第85條至第91條，以及房屋稅條例第6條等規定，事證明確，有應受彈劾事由，因此國民黨團具狀舉發，希望監察院依法彈劾，以正官箴。