談APEC互動 宋楚瑜：中國未打壓台灣 有大國樣子

「第25屆APEC經濟領袖會議代表團」在總統府舉行返國記者會，總統特使宋楚瑜說明此行收穫。（記者張嘉明攝）

2017-11-13 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天在總統府接見「我國出席106年第25屆APEC經濟領袖會議（AELM）代表團」，我國APEC特使宋楚瑜認為，此次中國對台釋出善意，並稱讚中國有「大國的樣子」，強調兩岸有各自的堅持，但要相互尊重。

蔡英文今天在總統府接見APEC特使宋楚瑜等人，宋楚瑜表示，此行與與美國總統川普有過談話外，也與中國領導人習近平自然互動，並與緬甸、柬埔寨、及寮國這三個非APEC成員的領導人有過晤談，他強調此行沒有空談。

宋楚瑜也就與中國互動認為，此次中國對台灣釋出善意，無論是政委鄧振中還是女兒宋鎮邁都順利出席APEC，他也強調，兩岸有各自的堅持，但要相互尊重，把基本的問題處理好，並稱讚中國有「大國的樣子」。

他也提到，各國都表達對中國經濟的期待，很多人都談到一帶一路，表達想參加的意願，未來台灣不能用排他性來與對岸發展關係，要以和平、繁榮和夥伴關係為原則。

另外針對此次行前碰到簽證問題，鄧振中表示，所有跡象都指向越南方面行政作業的疏忽，他已向越南主辦單位反應。