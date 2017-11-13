未提新南向？宋楚瑜：台灣是東南西北都願意合作

「第25屆APEC經濟領袖會議代表團」13日在總統府舉行返國記者會，總統特使宋楚瑜說明此行收穫。（記者張嘉明攝）

2017-11-13 13:02

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天在總統府接見「我國出席106年第25屆APEC經濟領袖會議（AELM）代表團」表示，亞太經濟合作會議（APEC）後，看到跨太平洋夥伴協定（TPP）有新進展，是機會也是挑戰，將向區域國際夥伴展現台灣參與區域經濟整合最大努力與企圖心。APEC領袖代表宋楚瑜向蔡總統表示，代表團所有同仁盡心盡力，不分過去政黨背景，精誠團結，勇於任事，圓滿地把總統交付任務，及國家在世界上應有的表現，全力、盡力達成。

蔡總統肯定代表團的努力，完成她交付的任務。蔡總統說，新進展是機會也是挑戰，政府會全力以赴，持續調整產業結構與體質，向區域間國際夥伴展現台灣參與區域經濟整合最大努力與企圖心。台灣要走出去，會爭取每個國際場合發聲機會，持續提高台灣的國際能見度，展現對國際的貢獻與責任，這是走向世界的原則。

蔡總統表示，外交工作靠的是經年累月累積，一定要不分朝野、顏色、政府或民間，通力合作，才能完成任務。

宋楚瑜稍後在總統府記者會上則侃侃而談此行的成績，除與美國總統川普有過談話外，也與中國領導人習近平自然互動，並與緬甸、柬埔寨、及寮國這三個非APEC成員的領導人有過晤談。宋強調此行沒有空談，而是將台灣過去實質成果進行分享。

不過，對於蔡政府積極推動的新南向政策，宋楚瑜並未藉由這次由越南舉辦的APEC年會上突出宣傳，而強調台灣不該有排他性，應以包容概念來談參與。他指出，這次比去年在秘魯舉辦APEC的時間更為壓縮，但他沒有遺漏任何單方面的合作，包括與緬甸實際領導人翁山蘇姬談到醫療照顧，對寮國領導人提到台灣在山地栽植的蟲害防治很有經驗，也包括與北邊的俄羅斯及東邊的墨西哥及秘魯都談及合作，往西邊我們也願意與大陸發展關係。

宋楚瑜並話鋒一轉說，要說這是「往哪一向？」，以台灣過去發展經驗，是「東南西北」都願意合作。

談及兩岸關係，宋則說與習近平有非常自然的互動，但他在記者會上不宜多談，他個人會向總統提出建言，他並說，兩岸之間各有各的堅持，但要找出務實辦法來處理相關問題。

他並澄清與日本首相安倍晉三的會晤，安倍只有問他對兩岸問題某些看法，但並沒有主動建議要我們做什麼。