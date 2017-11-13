獵雷艦案現在只有蔡慶年下台 黃國昌：荒謬

針對慶富造船的獵雷艦聯貸案，時代力量立委黃國昌表示，荒謬的事情是，到現在竟然只有一個第一銀行董事長蔡慶年下台。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-13 12:39

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對慶富造船的獵雷艦聯貸案，時代力量立委黃國昌表示，整個聯貸案到目前為止，幾乎可以確定造成全體納稅人上百億元的損失，荒謬的事情是，到現在竟然只有一個第一銀行董事長蔡慶年下台。

立法院財政委員會今天舉行「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組」第1次全體委員會議。

黃國昌指出，今天調閱委員會最重要的事情，就是要把所有在聯貸過程當中，涉及到的文件、書信的往來，以及所有的附件，都能夠清楚地交出來。

黃國昌強調，在追查這件事情的真相上，行政院的調查報告只是第一步，後續沒有回答的問題、需要釐清的責任，還有相當多，行政部門跟立法部門，以及司法部門，應該要相互的共同協助。

此外，黃國昌也痛批蔡慶年幫慶富作弊，並呼籲蔡應該趕快面對自己的錯誤，認真出來道歉才是正辦。

「這不是作弊，什麼是作弊？」黃國昌說，增資是銀行團給慶富的考題，結果第一銀行私下偷偷貸款給慶洋，讓慶富可以拿慶洋的錢來辦理增資；其他公股行庫知道聯貸合約中要求的增資，是一銀透過這樣子，幫忙作弊的方法達成的嗎？