姚立明復出接受專訪 批大巨蛋案「其中有詐」

姚立明今接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2017-11-13 12:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕名嘴姚立明上午接廣播節目專訪時表示，妻子、前北市法務局長楊芳玲因力阻台北市長柯文哲簽署遠同集團提出的同意書，讓柯不滿，而柯對大巨案的態度前後髮夾彎，「其中必有詐」。

姚立明上月12日為話說太快做出的評論道歉，表明自我檢討，「一個月不再上節目！」時隔一個月，今復出接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，過去他為台北市長柯文哲擔任選戰操盤手，近期他卻頻頻重砲批評柯文哲，外傳柯文哲仍有意找他助選連任，姚立明表示，這次跟上次的情況不同，現在是信任感問題，柯現在有些話不實在，讓他擔憂會受到牽連，姚立明語帶保留指出，下次選戰應該不會再幫助柯文哲。

姚立明的妻子楊芳玲請辭台北市法務局長，日前被總統蔡英文提名為監察院監察委員，姚立明則認為，楊芳玲擔任監委非常合適，因楊芳玲是公私分明的人，甚至在家中也是如此，當時遠雄提告柯文哲毀謗，柯文哲要打官司，楊芳玲雖表達願協助柯請律師，但也直言這是柯文哲私人官司，請律師的訴訟費應該由柯文哲自己出，不能申請公費，此番言論卻讓柯文哲相當不開心，姚立明認為，柯、楊兩人應該是從這件事，開始產生嫌隙。

大巨蛋遠雄的同意書近日曝光，上頭只有遠雄一方的簽名，另一邊市府卻留白，姚立明說，在解約前一天，蔡壁如從遠雄拿了同意書回來，柯文哲在會議上要求大家簽名，但楊芳玲拒簽，楊芳玲認為，「一簽下去就違法了」，讓柯文哲臉色很難看，因此當場破局。

姚立明解釋，楊芳玲拒簽的原因在於，北市府是主管機關，理應依法行事，怎麼反過頭來是讓遠雄要求市府要承諾「協助」完成建造變更程序，包括向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查等三項要求。簽字讓之前一切審查權都白費，這等同於是出賣公權力，有利益輸送之疑。

至於遠雄所提同意書希望大巨蛋由台建中心審查，在前執行長許銘文起訴後一切合理化，姚立明說，遠雄當時就跟許銘文扣在一起，蔡壁如跟遠雄談判後，同意書中要求市府協助通過審查，柯文哲甚至一度想延攬許銘文任台北農產運銷公司董事長，柯從絕對反對台建到協助，態度大轉變。

姚立明認為，大巨蛋案已構成刑事調查，建議檢察官，可詢問許銘文當時與蔡壁如的談判內容，柯原本對大巨蛋案態度相當強硬，市府當時還傳出解約派、護蛋派對立說法，至今解約派的楊芳玲等人都已去職，負責大巨蛋談判小組的人也換過一輪，就知道柯文哲為何轉變，就像馬英九為何轉變答應趙藤雄說不要權利金，「只能想像其中必有詐，但不知道什麼原因」。