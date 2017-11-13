雲縣長選舉 國民黨雲林黨部：沒人表態如何全民調

國民黨雲林縣黨部主委林文瑞強調，尊重每位黨員意見，黨有提名機制，會據此提出最佳人選。（記者林國賢攝）

2017-11-13 12:04

〔記者林國賢／雲林報導〕針對斗六市黨部呼籲全民調決定雲縣長參選人，國民黨雲林縣黨部主委林文瑞表示，黨有提名機制，且現階段尚無人表態參選縣長，就要以「民調提名」產生候選人，於本黨相關規定實無所本。

林文瑞說，黨中央已擬定「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若有兩人以上表態參選，由中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送中央提名審核委員會審議後，若協調未果，再進行初選機制。

林文瑞主委表示，國民黨是一個民主政黨，每一位黨員都有表達意見的自由與權利，黨部會如實反映地方意見，並會依相關辦法提名一定勝選的候選人，讓雲林縣藍天再現。

立委張麗善表示，全民調是民主憲政重要的機制之一，她認為林聖爵提出全民調是合理與正常的理念，但前提是黨內必須要和諧，因為現階段的國民黨沒有分裂的本錢。張麗善表示，現階段她最重要的工作就是扮演好自己立委的角色，只要對黨有利，她都會全力支持。

斗六市長謝淑亞表示，她個人目前沒有參選縣長規劃，但就透過公平、公開全民調決定縣長人選是個不錯的選項，可以更貼近民意，同時讓縣民更認識參選人，但前提是要讓黨更團結，大家全力支持黨提名人選。