川習會資訊不透明 學者提醒政府掌握美、中互動

2017-11-13 11:48

〔記者林良昇／台北報導〕美國總統川普正進行為期12天的亞洲行，訪問日本、韓國、中國並參加在越南舉辦的APEC經濟領袖會議，台灣大學政治系教授左正東認為，台灣問題並未邊緣化，仍是美中角力的核心問題，但川普政府在二次川習會提供的資訊不足，政府應與美方保持溝通，掌握發展。

國民黨智庫國家政策研究基金會舉行記者會，邀請學者討論川普亞洲行，左正東表示，川普與中國領導人習近平會談聚焦北韓問題，美國已對北韓促談，希望雙方能上談判桌，並與中國加強安全合作，擴大雙方共同利益，應有助於淡化雙方在東亞的利益分歧。

左正東也提到，今年9月30日美國國務卿提勒森赴北京與中國外交部長王毅會談準備川習會時，當時王毅表述「要求美方切時尊重中方關切，妥善處理有關問題，避免給中美關係發展帶來干擾」，二次川習會後習近平提到「台灣問題是中美關係最重要最敏感的核心問題」，川普則提到「奉行一個中國政策」，可見台灣問題未被邊緣化，仍是美中角力的核心議題；而美中互動的不透明，鑒於川普一向不按牌理出牌，為避免意外，保障台灣利益，政府應與美方保持溝通，掌握美中互動發展。

左正東指出，美國國防部長馬提斯將於明年訪問中國，解放軍高階代表團也會訪美，雙方提升兩軍交往，中國可能以此做為限制台美軍事合作的槓桿，現在美國國會正討論台灣旅行法和台灣安全法，政府應密切關注中國運用影響力阻止法案通過或影響川普政府未來對該法案的執行。

前外交部長歐鴻鍊表示，國際關係談的民主、自由、人權的普世價值已褪色，目前國際關係最主要內涵就是經貿關係；川普亞洲行最重要的議題是北韓問題，美國聲稱戰爭是選項之一，也就代表那不是選項，美國的下一步是上談判桌，北韓則把核武試爆、飛彈試射作為累積上談判桌的籌碼。

歐鴻鍊也認為，在兩岸實力懸殊下，台灣如能爭取到兩岸和平發展已是政府最大成就，政府應捨棄對抗，透過談判、妥協爭取兩岸和平發展，若兩岸持續緊張，台灣就不能擺脫當美、日棋子的命運。