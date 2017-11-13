藍總召不准李永得用客語報告 陳為廷批回到戒嚴

立法院內政委員會１３日開會審查預算，客委會主委李永得列席備詢，被國民黨團總召林德福禁用客語報告。（記者方賓照攝）

2017-11-13 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今審查客委會預算，客委會主委李永得列席準備用客語報告時，國民黨團總召林德福卻表達抗議，表示有人會聽不懂，因此不准李永得用客語報告。對此，同為客家人的時代力量黨團助理陳為廷就批評，林德福自以為現在回到戒嚴年代，有權在這裡大辣辣「禁說母語」嗎？這究竟是怎樣的傲慢？

陳為廷表示，主委李永得在預算審查前，照例都要先做報告，而本會期每次報告前，主委都會請示主席和出席委員，是否可以用母語做報告；現場每位委員都有準備翻譯機，一旁的記者與委員助理手上則會有一份中文的口頭報告文字，「過去委員會也都接受這樣的形式」。就好像國民黨團前總召廖國棟在院會發言時，全程也都用阿美族語作發言，大家也都尊重。

「結果在報告前，林德福竟然抗議說有人會聽不懂，不准李永得用客語報告！」陳為廷指出，當下在座的客委會官員一片錯愕，客委會副主委則嚴正盯著林德福，遠遠都可以感覺到他的憤怒。李永得見狀只好說尊重委員會並用國語報告，過程中還幾次「不小心」說出客語，連忙謹慎的改回國語。

陳為廷痛批，林德福是自以為現在回到戒嚴年代，有權在這裡大辣辣「禁說母語」嗎？這究竟是怎樣的傲慢？國民黨要對客委會預算有什麼意見，那是另一回事，但身為客家人的他，還是要對國民黨這個行為「表示最嚴正的抗議和不齒」。