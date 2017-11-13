參與氣候變遷會議遭打壓 李應元：泱泱大國沒必要這麼小氣

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第23屆締約方大會（COP23）今年11月6日至17日在德國波昂舉辦。（歐新社）

2017-11-13 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第23屆締約方大會（COP23）今年11月6日至17日在德國波昂舉辦，我國政府也派出環保署長李應元所率領的包括氣象局、水利署、農委會、國發會等部會官員及立委所組成的代表團前往德國，不過受到中國打壓，李應元被拒於門外，無法進入會場。

UNFCCC今年在德國波昂舉辦，台灣雖然不是聯合國的會員國，但仍組成龐大代表團前往德國參與，涉外人士指出，去年主辦國摩洛哥立場親中，「連入境都有問題」，今年在德國波昂舉辦，情況則好轉許多，無論是高階會議或場外周邊會議，參與層級、數量都有增加，不過身為代表團團長的環保署長李應元，因中國干涉而無法進入會場。

據《中央社》報導，儘管外交部已安排好前置作業，李應元也投書瑞典媒體呼籲讓台灣參與UNFCCC，但中國打壓依舊，李應元仍無法如願進入會場，李應元對此表示遺憾，他痛批：「我們沒必要指名道姓，不過，泱泱大國實在沒必要這麼小氣。」

李應元強調，讓台灣參與是世界的責任，2300萬台灣人是真實存在的，盼能與各國務實對話；不過李應元還是利用機會，與德國環境部的官員以及友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、宏都拉斯等國的領導人或環境部長會談，環保署預計週三召開記者會說明今年參與情況。