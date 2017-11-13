國造第3代戰機15年後量產 軍方估130架可維持台海空防

未來若獲得美製F-35戰機或研發出性能接近的國造第三代戰機，軍方估算高性能戰機數量僅需維持130架，即可滿足台海空防需求。圖為國造IDF戰機。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-13 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕空軍一架幻象戰機日前意外失蹤，服役年限問題也成為外界關切焦點，質疑國軍何時才能取得新一代戰機，而依照空軍規劃，若由中科院研發國造第三代戰機，最快也要15年以後才能研發成功並量產，未來若獲得美製F-35戰機或研發出性能接近的國造第三代戰機，軍方估算高性能戰機數量僅需維持130架，即可滿足台海空防需求。

根據《風傳媒》報導，民進黨立委蔡適應引述國防部資料指出，中科院研發國造第三代戰機，首架原型機預計在2032年出廠，經試飛和測試後，在2034年開始量產，總計130架的國造第三代戰機將於2043年完成交付。至於「130架」數量如何擬定而來？蔡適應轉述軍方說法指出，在台海作戰空間狹小的情況下，若國造戰機性能與F-35相近，未來只需要130架高性能戰機，即可滿足空軍作戰需求，若能提早採購F-35戰機，也可以縮短等待國造戰機的時程。

針對新一代戰機研發，中科院副院長馬萬鈞表示，所有新一代軍用機開發都是持續過程，從設計、測試、製造到服役，都有一整套規劃，國造新式高教機是個起點，新一代戰機研發進程中，包括匿蹤性能等需求都會配合空軍所提條件。

而新一代戰機至今雖然未完成設計，馬萬鈞指出，中科院並不是從零開始，過去已經打造過IDF戰機，對於研發新一代戰機，中科院有把握跑完全程，在研發期間，美國若出售台灣F-35戰機，我方仍然很歡迎，但馬萬鈞強調：「自己廚房做菜的能力，一定要維持下去。」

中科院副院長馬萬鈞表示，在國造第三代戰機研發期間，美國若出售台灣F-35戰機，我方仍然很歡迎。圖為F-35戰機。（法新社）